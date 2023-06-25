Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 25.06.2023 | 08:35 Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti. Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.