Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video
Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Rusya'da Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 25.06.2023 | 08:35
02:04
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 25.06.2023 | 08:35
00:24
05:30
00:20
Wagner, Rostov'un giriş çıkışını kapatıp mayınladı! O anlar kamerada | Video 24.06.2023 | 15:43
00:24
Wagner konvoyu havadan böyle vuruldu! | Video 24.06.2023 | 14:22
04:40
01:16
Rostov'da zırhlı araç hareketliliği sürüyor | Video 24.06.2023 | 09:19
04:31
23:19
02:05
08:27
03:03
Meksika’da orman yangını: 10 ev tahliye edildi | Video 23.06.2023 | 08:39
09:03
01:20
Çin’de restoranda patlama: 31 ölü | Video 22.06.2023 | 09:51
04:35
Kanada’da çarpışan araçlar alev topuna döndü: 2 ölü | Video 21.06.2023 | 16:13
10:34
ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım | Video 21.06.2023 | 15:08
01:15
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video 21.06.2023 | 13:57
02:56
01:33
Suyun altından sesler duyuldu! Denizaltı için son 25 saat | Video 21.06.2023 | 11:45