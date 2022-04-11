Video Dünya Rusya: "Bir Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemi imha edildi" | Video
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Rusya: "Bir Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemi imha edildi" | Video

11.04.2022 | 13:19

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bir Avrupa ülkesi tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşa yönelik son durumu paylaştı. Sözcü Konaşenkov, "Dnipro'nun güneyindeki yüksek hassasiyetli deniz tabanlı Kalibr füzeleri, hangarda saklanan ve bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine tedarik edilen S-300 hava savunma füze sistemini imha etti. 4 S-300 fırlatıcısı ve 25'e kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli de vuruldu" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, gece boyunca Velikaya Novoselovka yerleşim yeri yakınlarında havadan yüksek hassasiyetli füzelerin Buk-M1 ve OSA-AKM hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri teçhizat onarım üssünü imha ettiğini belirtti. Mikolayiv ve Zhovtneva yakınlarındaki 2 mühimmat deposunun yanı sıra Uspenovki bölgesindeki bir S-300 hava savunma füze sisteminin radarının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesindeki Vozdvizhenka ve Ivanovka'da 9 tank, 5 obüs, 5 çok namlulu roketatarın da vurulduğunu kaydetti.

"UKRAYNA ORDUSUNUN 78 ASKERİ UNSURU İMHA EDİLDİ"
Koneşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin İzyum yakınlarında Ukrayna'ya ait Su-27 uçağını vurduğunu, ayrıca Harkov bölgesindeki Balakleya, Gulyai Polye ve Volnovakha yakınlarında üç insansız hava aracı ile Mikolayiv bölgesindeki Kaliniskoe yakınında bir insansız hava aracının imha edildiğini kaydetti. Herson bölgesindeki Posad-Pokrovskoe yakınlarında Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopterinin düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun 78 askeri unsurunu imha ettiğini vurguladı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 129 uçak ve 99 helikopter, 243 S-300, Buk-M1, Osa AKM hava savunma sistemi, 441 insansız hava aracı, 2 bin 79 tank ve diğer zırhlı araç, 239 çok namlulu roketatar sistemi, 909 obüs ve havan topu, 2 bin 3 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdiklerini duyurmuştu.

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