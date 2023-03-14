Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı.
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