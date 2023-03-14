Video Dünya Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı | Video

14.03.2023 | 13:39

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir Rus füzesinin Kramatorsk şehir merkezine düştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Saldırıda 6 katlı bir bina hasar aldı. En az 3 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Duygu ve düşüncelerim ailelerle birlikte. Arama çalışmaları sürüyor. Rusya, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Hayatları mahvediyor ve geride insan bırakmıyor. Masumların hayatını kaybetmesine neden olan her saldırı yasalar karşısında cezalandırılmalı. Bu kesinlikle olacak" dedi.

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