Video Dünya Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video

Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video

02.05.2022 | 16:58

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Rus ordusu Ukrayna’nın Luhansk kentinde 100 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen tarihi bir okulu hedef alarak bombalı saldırı düzenledi.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 100 yıllık geçmişi olan tarihi bir okulu hedef aldı. Rus saldırısının ardından okul ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Gayday, tarihi okulun bombalanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Luhansk'ın en iyi eğitim kurumlarından biriydi. Bombardıman sonrasında yangın çıktı ve 100 yılı aşkın bir çok eser de yok oldu. Okul, 19 yüzyılın sonunda inşa edilmişti. Buranın öğrencileri yüksek puanlarla iyi yerlere yerleşiyorlardı. Ruslar işte böylesi Ukrayna'nın zaferinden sonra okulu tamir etmek için tüm gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Okuldan mezun olan Yana Goncherenko isimli vatandaş ise, "Belçikalılar tarafından 100 yıldan daha da fazla zaman önce kuruldu. Ülkenin en iyi 100 okulundan biriydi. 2 dünya savaşı gördü ve 2014 işgaline de direndi ancak değer sahibi olmayanlar tarafından 2022 yılında yıkıldı" dedi.

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