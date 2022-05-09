Rusya, zafer gününü kutluyor | Video

Tüm dünyanın gözü Rusya'nın bugün Zafer Günü Kutlamaları nedeniyle düzenlendiği törendeydi. Rusya lideri Putin, açıklama yaptı. Her daim barıştan yana olduklarını dile getiren Putin, "Buna mecbur kaldık. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Topraklarımız tehdit altındaydı." sözlerine yer verdi