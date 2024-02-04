Video Dünya Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video

Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video

04.02.2024 | 12:47

Şili’nin orta kesimlerinde başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

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Şili'nin orta kesimlerinde Cuma günü başlayan ve hala devam eden orman yangınlarında bilanço artıyor. Vina del Mar ve Valparaiso kentlerinde yoğunlaşan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Valparaiso'da yangın söndürme çalışmaları sürerken, kurtarma ekiplerinin alevlerden en çok etkilenen Vina del Mar'ın çevresindeki bölgelere ulaşmakta zorlandığı aktarıldı.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin 2010 yılında meydana gelen ve yaklaşık 500 kişinin ölümüne yol açan depremden bu yana en kötü felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, ulusa yaptığı konuşmada, "Durum gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

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