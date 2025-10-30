Video Dünya Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video
Slovakya Başbakanı Fico:

Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video

30.10.2025 | 13:55

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Ukrayna'nın askeri harcamalarının önümüzdeki 2 yıl boyunca finanse edilmesine ilişkin hiçbir garantiye imza atmayacağım. Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün ülkenin batısındaki ilina ilçesine bağlı Viové köyünde gerçekleştirilen hükümet toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını azaltabileceğine ilişkin bilgiyi değerlendiren Fico, bu durumun Slovakya'yı etkileyebileceğini söyledi. Fico, ABD Başkanı Trump'ın siyasete güçlü bir ticaret, iş dünyası ve ulusal çıkarları kararlılıkla savunma anlayışı getirdiğini ve bunun her ülkenin başkanının da yapması gerektiğini söyledi.

"HİÇ KİMSEYE HİÇBİR ŞEYİ BEDAVA VERMEYECEĞİZ"
Fico, "Avrupa'nın ABD'den silah satın alıp bunları Ukrayna'ya hediye etmesi bana komik geliyor. ABD Başkanı ben olsaydım, ellerimi ovuşturuyor olurdum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, eğer biri bizden silah ya da mühimmat satın almak istiyorsa buyursun, satın alabilir. Fakat biz kimseye hiçbir şeyi bedava vermeyeceğiz" dedi. AB'nin Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki askeri ihtiyaçlarını garanti altına alma planına da değinen Fico, "Ukrayna'nın askeri harcamalarının önümüzdeki 2 yıl boyunca finanse edilmesine ilişkin hiçbir garantiye imza atmayacağım. Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıdan ABD Başkanı Trump'ın çok rasyonel davrandığının görüldüğünü vurgulayan Fico, "Bu benim için ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar mantıklı bir lider olduğunun teyididir. Bir açıdan haklı. Avrupa, Amerikan askeri varlığına güvenerek lüks içinde yaşıyor. Biz her şeyin yolunda olduğunu ve askeri varlığın devam edeceğini zannederken ABD, bu askeri varlığa başka yerde ihtiyaç duyduğunu söyledi" dedi. Fico, Trump'ın pragmatik tavrının kendisini ne şaşırttığını ne de endişelendirdiğini sözlerine ekledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 04:10
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 30.10.2025 | 06:15
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY