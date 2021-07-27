Video Dünya SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler...

SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler...

SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler...
27.07.2021 | 12:23

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SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 27.07.2021 | 12:23
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Son dakika haberleri... Almanya Leverkusen'deki bir atık işleme tesisinde patlama meydana geldi!

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