Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video
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Son dakika... Rus Ordusu'nda Ukrayna adına casusluk faaliyletlerinde bulunduğu iddia edilen bir Rus askerinin gözaltına alındığı duyuruldu. Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli olduğu açıklanan askerin Ukrayna adına casusluk yaptığının belirlendiği açıklandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol kentinde Karadeniz Filosu'nda görevli bir askeri personelin gözaltına alındığını duyurdu. İnterfaks ajansının FSB Basın Servisi açıklamasına dayandırdığı haberinde, gözaltına alınan kişinin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'ne, Rusya'nın devlet sırlarını aktardığından şüphelenildiği belirtildi. 'Vatan hainliği' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildiği ve gözaltına alınan kişinin 12 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.