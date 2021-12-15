Son Dakika! Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın çıktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
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ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48
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İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü | Video 12.12.2021 | 11:15
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Avusturya’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar devam ediyor | Video 12.12.2021 | 08:39
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ABD'de hortum ve kasırga felaketi: En az 50 ölü! 11.12.2021 | 13:32
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Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak | Video 10.12.2021 | 13:17
Bir son dakika haberine göre Hong Kong'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Merkezde 100'den fazla kişinin mahsur kaldığı ifade edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.