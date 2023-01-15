SON DAKİKA! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü! Düşme anı kamerada | Video

Nepal'in Pokhara kentinde içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenildi uçakta 68 yolcu ve 4 mürattebat bulunuyordu. Nepal devlet televizyonun ülkenin batısındaki kaza yerinden bazı cesetlerin çıkartıldığını bildirdi.