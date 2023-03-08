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Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü | Video

Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü | Video

08.03.2023 | 16:04

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde rejim yanlısı İran destekli yabancı milislerin bulunduğu askeri noktaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin Hamidiye Mahallesi'nde rejim saflarında yer alan İran destekli yabancı milislerin bulunduğu askeri nokta, SİHA ile hedef alındı. Yerel kaynaklar, 08.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran destekli milislerin, Deyrizor'dan geçen Fırat Nehri'nin güneyinde ve batısında yoğun bir şekilde konuşlandığı biliniyor.

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