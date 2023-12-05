Tayland'da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video
Tayland'da iki katlı şehirlerarası bir otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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