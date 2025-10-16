Video Dünya Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video
16.10.2025 | 11:46

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğruladı. Trump ayrıca Venezuela'ya karadan askeri operasyon düzenlemeyi de düşündüğünü ima etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, CIA'in Venezuela'da gizli operasyonlar düzenlediği iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini doğruladı, ayrıca Venezuela'ya karadan askeri operasyon düzenlemeyi de düşündüğünü ima etti. Bir muhabirin, "CIA'in Venezuela'ya girmesine neden yetki verdiniz?" sorusunu cevaplayan Trump, "Aslında iki nedenden dolayı yetki verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp onları ABD'ye gönderdiler. Diğer bir konu da Venezuela'nın uyuşturucu kaçakçılığındaki rolüydü. Venezuela'dan çok fazla uyuşturucu geliyor. Venezuela uyuşturucularının çoğu deniz yoluyla geliyor. Yani bunu görüyorsunuz. Ama onları karadan da durduracağız" ifadelerini kullandı.

"MADURO DEVRİLECEK Mİ?" SORUSUNU CEVAPLAMADI
Bir gazeteci ise "CIA'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme yetkisi var mı?" diye sordu. Trump soruya, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Bana sorulması saçma bir soru. Aslında saçma bir soru değil, ama cevaplamam saçma olmaz mıydı?. Ama sanırım Venezuela baskı hissediyor" şeklinde cevap verdi.

VENEZUELA'DAN TEPKİ
Venezuela hükümeti, Trump'ın son açıklamaları ve CIA'in yetkilendirildiği operasyonlar nedeniyle ABD'yi uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal etmekle suçladı.

Yapılan açıklamada, "ABD'nin eylemlerinin amacı, Venezuela'daki rejimi değiştirme operasyonuna meşruiyet kazandırmak ve nihai hedefi ülkenin tüm kaynaklarını ele geçirmektir" denildi.

KARAYİPLER'DEKİ KRİZ
Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığına gerekçe göstererek Venezuela açıklarında küçük teknelere saldırılar düzenlemişti. 2 Eylül'den bu yana teknelere gerçekleştirilen en az 5 hava saldırısında 27 kişi ölmüştü. Birçok hukuk uzmanı ve eski askeri yetkili, saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade ediyor.

