Video Dünya Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video
Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video

Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı | Video

05.10.2022 | 22:29

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Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen 4 bölgeden biri olan Herson'daki Mala Oleksandrivka köyünde yeniden hakimiyet sağladı.

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Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilhak edilen Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya'ya katılmasını içeren yasayı imzalamasının ardından Ukrayna karşı atağını hızlandırdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Herson bölgesinden yeniden güzel haber. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Mala Oleksandrivka'nın kontrolünü geri kazandı" denildi. Paylaşımda Ukraynalı askerlerin, kurtarılan köyde bayrak açarak zaferlerini kutladıkları görüldü.

NE OLMUŞTU?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanındığına dair kararname imzalarken, aynı zamanda Rus ordusuna Ukrayna'da "özel operasyon" emri vermişti. Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya, Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullandı. Bunun üzerine Rusya lideri Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı bugün imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmış oldu.

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