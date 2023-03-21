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Ukrayna: "Kırım’daki Rus Kalibr füzeleri imha edildi" | Video

21.03.2023 | 14:54

Ukrayna Askeri İstihbaratı, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın Canköy (Dzhankoi) şehrinde meydana gelen patlamada Rus Kalibr seyir füzelerinin imha edildiğini duyurdu.

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Ukrayna Askeri İstihbaratı (GUR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Azak Denizi'ne kıyısı olan Canköy şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada demiryoluyla taşınan Rus yapımı Kalibr seyir füzelerinin imha edildiği aktarıldı. Füzelerin Rusya'nın Karadeniz Filosundaki gemileri için taşındığı öne sürülürken, menzilinin kara hedefleri için 2 bin 500, deniz hedefleri için 375 kilometrenin üzerinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Gizemli patlama Rusya'yı silahsızlandırma sürecini sürdürüyor ve Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgalden kurtarmaya hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.

"ŞEHİR İHA İLE HEDEF ALINDI"
Canköy Belediye Başkanı Ihor Ivin ise yaptığı açıklamada, kentin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, 33 yaşındaki bir kişinin düşürülen İHA'ya ait parçalar nedeniyle yaralandığını duyurdu. Ivin, saldırıda bir ev, okul ve bakkal ile elektrik şebekesinin hasar gördüğünü aktardı.
Canköy, Kırım ile Ukrayna'nın işgal altındaki diğer bölgeleri arasında demiryolu merkezi olarak kullanılıyor.

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