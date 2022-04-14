Video Dünya Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | Video
Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | Video

Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | Video

14.04.2022 | 08:36

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’ya karşı “birlik” mesajı verdi.

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Rusya-Ukrayna savaşı 49'uncu gününde devam ederken, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev yakınlarındaki Irpin ve Borodyanka şehirlerindeki tahribatı yerinde gözlemleyen liderler, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın dostu bu dört mükemmel ülkenin mükemmel liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya liderlerini Rus işgalinden yeni kurtulan Bucha, Borodyanka, Dmitrivka ve Kiev bölgelerini ziyaret etme şansı buldu. Bu yıkılan, saldırılan küçük kentleri kendi gözleriyle görmek onlar için çok önemliydi. Bugün anlamadığımız şey savaşla ilgili değil anlaşılması zor olan trajediyle ilgiliydi. Savaşın başlangıcından itibaren Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Ukrayna'yı destekleyen ilk ülkeler oldu. Ukrayna'nın Avrupa ailesindeki yerini alma arzusunu ilk destekleyen ülkelerdi. AB ülkelerinde Rusya'ya yönelik güçlü yaptırım politikasını uygulayan silah desteği ve askeri desteklerde bu ülkeler ilk sıradaydı. Ve bu dört devletin Ukrayna'nın gelecekteki tarihinin tüm sayfalarında başta olacağından eminim. Bizim harika bir geleceğimiz var. Çünkü böyle ortaklar ve dostlarla kesinlikle kazanacağız" dedi.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, TERÖRDÜR"
Rusya'nın saldırganlığının bir savaş değil terörizm olduğunu aktaran Duda, bu saldırganlığın sorumlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek, "Uçaklar ve askerler, konutlar ile sivilleri bombalamak hatta öldürmek için gönderilirse, bu savaş değil, zulümdür, haydutluktur, terördür" dedi. Savaşın iki yüzüne de şahit olduklarını belirten Duda, "Bu, savaşın anlayamadığımız ve kabul edemeyeceğiz yüzüdür. Rus saldırganlığının yaşandığı Kiev'den uluslararası topluma bu saldırganlığa karşı güçlü muhalefet çağrısı yapılmalıdır. Kural tanımayanlarla diyalog kurmayacağımızı da yinelemek isterim" dedi.

"UKRAYNA, MARSHALL PLANI GİBİ BÜYÜK BİR KURTARMA HAREKETİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"
Irpin ve Borodyanka'nın yıkımın izlerini taşıdığını aktaran Litvanya Devlet Başkanı Levits, şehrin, evlerin, kiliselerin ve köprülerin enkazına gömüldüğünü belirterek, Ukrayna'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın toparlanmasına yardımcı olan Marshall Planı gibi büyük bir kurtarma hareketine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

"ZAFERE KADAR UKRAYNA'NIN YANINDA OLACAĞIZ"
Letonya Devlet Başkanı Levits ise, Ukrayna'ya desteklerini göstermek için Kiev'de olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini ve Ukrayna'nın savaşta galip gelmesi için yardım ve desteğe devam edeceklerini aktardı. Levits, "Birliğimiz gücümüzdür. Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

ESTONYA SAVUNMA BÜTÇESİNİN 3'TE 1'İNİ UKRAYNA'YA VERECEK
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Ukrayna'nın hiç olmadığı kadar askeri yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, askeri yardımın arttırılması çağırısında bulundu. Estonya'nın savunma bütçesinin 3'te 1'ini Ukrayna'ya aktarılacağını ifade eden Karis, "Savaşı diplomatik kanallardan sonlandırmak için hiçbir çabayı esirgemiyoruz ancak mevcut durum devam ederken barışı sadece savaş alanındaki kazanımlarla sağlayabiliriz" dedi.

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