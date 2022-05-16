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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video 16.05.2022 | 08:47
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ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video 15.05.2022 | 12:18
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ABD'de korkunç olay! Uçak köprüye düştü! Yaralılar var | Video 15.05.2022 | 09:36
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Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video 15.05.2022 | 08:39
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Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 15:09
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Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 14:38
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Uçakta arbede! Pilotu bile yumrukladılar | Video 12.05.2022 | 16:07
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California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 13:15
04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
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ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
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Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
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IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 12.05.2022 | 10:22
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Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.