Video Dünya Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video
Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video

Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video

16.05.2022 | 08:47

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Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı. Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

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