Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda Türkiye'nin de katılımıyla bir çalışma grubu kurulacak | Video

26.11.2025 | 08:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da kapsamlı bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı güvenlik garantilerini netleştirmek için bir çalışma grubu kurulacağını açıklayarak, "Fransa ve İngiltere liderliğinde, özellikle deniz alanındaki rolü çok önemli olan Türkiye’nin de yakın katılımıyla ABD’nin de yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlayan ve 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından açıklama yaptı. Eş başkanlığını İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte üstlendiği çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada Macron, toplantıya katılan tüm ülkelerin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesisini arzuladıklarını ifade etti.

Macron, Ukrayna ordusuna bir sınırlandırma getirilemeyeceğini söyledi. Barışın ardından yeni bir saldırı karşısında en önemli caydırıcı unsurun Ukrayna ordusu olacağını vurgulayan Macron, "Cenevre'deki görüşmeler, Ukrayna ordusuna bir sınırlama getirilemeyeceğini gösterdi" dedi.

Ukrayna'da kapsamlı bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı güvenlik garantilerini netleştirmek için bir çalışma grubu kurulacağını da sözlerine ekleyen Macron, "Fransa ve İngiltere liderliğinde, özellikle deniz alanındaki rolü çok önemli olan Türkiye'nin de yakın katılımıyla ABD'nin de yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak" ifadelerini kullandı.

Macron, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, tüm tarafların sağlayacağı katkıları netleştirerek bu güvenlik garantilerini tamamlayacağız. Bu, Ukraynalılar için hayati önemde. Bu, güvenilir bir barış müzakeresi yürütmek ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmek için de gerekli" dedi.

Fransa'nın diğer AB ülkeleriyle birlikte dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya mali destek sağlanmasına yönelik bir çözümü nihai yapısına kavuşturacağını da açıklayan Macron, "Bunlar, bildiğiniz gibi son derece önemli ve aynı zamanda bir baskı aracıdır. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu konuyla doğrudan ilgili olan Avrupa ülkeleriyle ve elbette Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu ile eşgüdüm içinde, Ukrayna'ya finansman garantisi sağlayan ve Rusya'ya baskıyı sürdüren bir çözümü nihai hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

