Wagner, Rostov'un giriş çıkışını kapatıp mayınladı! O anlar kamerada | Video

Wagner isyanının çıkış noktası olan Rostov'da askeri hareketlilik yaşanıyor. Paralı askeri grup olan Wagner güçleri kontrol altında tuttukları belirtilen Rostov'un giriş çıkış noktalarını kapattı. Grubun ayrıca kent giriş çıkışlarına mayın döşediği de belirtiliyor.