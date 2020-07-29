Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09
00:49
00:44
02:56
01:00
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video 28.07.2020 | 13:07
01:06
DSÖ'den bir ilginç açıklama daha: "Normale dönüş asla olmayacak" | Video 27.07.2020 | 19:38
03:02
Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video 27.07.2020 | 16:28
05:08
02:29
01:18
01:20
03:04
Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video 23.07.2020 | 13:01
02:59
01:32
01:12
00:40
Ukrayna'da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı | Video 21.07.2020 | 12:34
00:43
00:44
01:46
Londra'da siyahi adama polis şiddeti | Video 18.07.2020 | 01:03
Çin'de kaldırımda yürüyen iki kişi yolun aniden çökmesiyle oluşan çukura düştü. Korkutan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken çukura düşen ikili arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.