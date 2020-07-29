Video Dünya Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video

Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video

Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video
29.07.2020 | 19:00

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Çin'de kaldırımda yürüyen iki kişi yolun aniden çökmesiyle oluşan çukura düştü. Korkutan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken çukura düşen ikili arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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