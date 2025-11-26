Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video
26.11.2025 | 08:51
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" dedi.
Gönüllüler Koalisyonu'nun tüm üyelerinin bunu anladığını ve Ukrayna ordusuna ve halkına yardım etmeye devam etmeye hazır olduğunu bilmekten dolayı minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Hem savunma hem de diplomasi için desteği sürdürmemiz önemlidir. Bugün Koalisyonun üyeleriyle yaptığımız görüşme bunu teyit etmektedir" dedi.
