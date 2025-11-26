Video Dünya Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video
Zelenskiy: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" | Video

26.11.2025 | 08:51

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlayan ve 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi. Rusya, her gün cephede halkımızı öldürüyor, şehirlerimize ve enerji altyapımıza saldırıyor. Bu nedenle, bu savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken, ortaklarımızın Ukrayna'ya her gün yeterli savunma ve güvenlik desteği verilmesi gerektiğine unutmamaları çok önemlidir" dedi.
Gönüllüler Koalisyonu'nun tüm üyelerinin bunu anladığını ve Ukrayna ordusuna ve halkına yardım etmeye devam etmeye hazır olduğunu bilmekten dolayı minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Hem savunma hem de diplomasi için desteği sürdürmemiz önemlidir. Bugün Koalisyonun üyeleriyle yaptığımız görüşme bunu teyit etmektedir" dedi.
