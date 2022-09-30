2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli "Tarım Kredi Kurumu olarak halkımızın uygun temel gıda maddelerine ulaşması için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."