2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin TL'lik teklifin ardından gözler Başkan Erdoğan'da | Video
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Pazarlıkların sürdüğü asgari ücrette üçüncü tespit komisyonu toplantısından sonuç çıkmadı. İşçi tarafı resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söyledi. Türk-İş Başkanı Atalay, " Verirlerse imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da. İşte 2023 asgari ücret rakamlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve öne çıkan rakamlar.