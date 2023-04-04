Video Ekonomi 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? | Video
3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? | Video

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? | Video

04.04.2023 | 10:56

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Mart ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? | Video 07:05
3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? | Video 04.04.2023 | 10:56
Son Dakika: Zorunlu Trafik Sigortası’na ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte yeni indirim oranları... | Video 02:03
Son Dakika: Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni indirim oranları... | Video 04.04.2023 | 10:49
SON DAKİKA: İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi! | Video 15:36
SON DAKİKA: İlk TOGG Başkan Erdoğan’a teslim edildi! | Video 03.04.2023 | 17:04
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 04:10
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
Dolar endeksinde teknik seviyeler neler? Paksoy: Dolar endeksinde hala trend yukarı 05:20
Dolar endeksinde teknik seviyeler neler? Paksoy: Dolar endeksinde hala trend yukarı 03.04.2023 | 15:50
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkabilir? 02:41
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
Borsa İstanbul’da kar satışları derinleşir mi? 04:20
Borsa İstanbul'da kar satışları derinleşir mi? 03.04.2023 | 15:40
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 02:09
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 03.04.2023 | 15:37
TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan’a bugün teslim edilecek | Video 01:04
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan’a bugün teslim edilecek | Video 03.04.2023 | 10:29
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! İşte Mart 2023 TÜİK TÜFE enflasyon rakamları | Video 04:23
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! İşte Mart 2023 TÜİK TÜFE enflasyon rakamları | Video 03.04.2023 | 10:07
EYT’de başvuru aşamaları nasıl ilerliyor? EYT’li ilk maaşını ne zaman alacak? | Video 06:06
EYT’de başvuru aşamaları nasıl ilerliyor? EYT’li ilk maaşını ne zaman alacak? | Video 03.04.2023 | 09:31
EYT’de maaşlar ne zaman yatacak? EYT’liye 4 ödeme birden | Video 07:29
EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? EYT'liye 4 ödeme birden | Video 02.04.2023 | 11:34
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video 02:36
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video 31.03.2023 | 14:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? | Video 05:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? | Video 30.03.2023 | 14:56
Enerjide yeni müjde! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? | Video 03:18
Enerjide yeni müjde! Başkan Erdoğan arife günü hangi müjdeyi verecek? | Video 30.03.2023 | 12:30
İBB’nin yapmaktan vazgeçtiği metro hattını Bakanlık açacak | Video 02:01
İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği metro hattını Bakanlık açacak | Video 30.03.2023 | 08:47
Yerli otomobil Togg’un ilk sahipleri belli oldu | Video 01:10
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu | Video 30.03.2023 | 08:44
Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video 01:33
Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video 29.03.2023 | 13:56
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! Temmuz’da asgari ücrete ara zam var | Video 00:40
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" | Video 29.03.2023 | 14:03
İşte TOGG’un serüveni! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi | Video 03:24
İşte TOGG'un serüveni! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi | Video 29.03.2023 | 13:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA