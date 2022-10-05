5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video

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Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlaması yöneltilen aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüpheli 'sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin özellikle bankacılık sektörü hisse senetlerine yüksek bir talep olduğu izlenimi oluşturarak, yoğun ve sürekli al-sat işlemleri ile piyasada hakimiyet kurdukları, hisse senetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunduklarına dikkat çekildi.