500 iş adamı Bakü’ye çıkarma yapacak | Video

Türkiye ile Azerbaycan’ın ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla 500 kişilik Türk iş adamı heyeti Bakü’ye çıkarma yapacak. MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, heyete katılmak için yoğun talep olduğunu söyledi.

A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkileri masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, dünyada pandemi sürecinde iş yapma şekillerinin değiştiğini belirterek, "Dünyada tedarik zincirindeki kopukluk büyük fırsatlar sunuyor Türk iş adamlarımıza. Biz de bu gelişen paradigma değişikliği çerçevesinde, iş adamlarının iş yapma şekillerini değiştirmeleri için çok önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi. Yarar, dünya pazarlarında önemli girişimleri olduğunun altını çizerek, "Bunlardan biri de 15 Kasım'da yapacağımız Azerbaycan Uluslararası İş Zirvesi olacak. Bunun öncesinde Amerika'da Avrupa'da çok önemli toplantılar yaptık. Oradaki iş dünyasının Türkiye'ye bakışının çok müsbet olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemi iyi değerlendirenler için iyi fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

KOBİ'LER ÖNE ÇIKTI

Erol Yarar pandemide ölçek ekonomisi denilen büyük siparişler yerine küçük kısa vadede karşılanabilir tedarikçilerin öne çıktığını söyledi. Bu fırsatların her sektörü ilgilendirdiğini belirten Yarar, "Dolayısıyla bunun karşılığını verebilecek firmaların, dünyaya açılmaları lazım. Bizim de MÜSİAD olarak bu kanalları açmak hedefimiz. 30 yıldır bunu yapıyoruz. Bugün de konuştuğumuz konu, bunun altyapısının oluşturulması" şeklinde konuştu. 1.000 KIŞI KAPASITEMIZ VAR Türkiye-Azerbaycan işbirliği neticesinden hem siyasi arenada hem de iş adamları arasında yakınlaşma olduğunun altını çizen Erol Yarar, "Biz 500'ü aşkın iş adamı heyetiyle Azerbaycan'a gidiyoruz. Orada ekonomi bakanı tarafından ağırlanacağız. Konferans, karşılıklı görüşmeler, mini bir fuar ve internet üzerinden iş adamlarımıza gitmeden toplantılara katılma gibi imkânlar sunacağız. Dolayısıyla sektörlerden önce, yapımız çok önemli. Azerbaycan Devlet Başkanı'nın özel izniyle girilebilen kongre salonunda bu toplantılar gerçekleştirilecek" dedi. Daha fazla iş adamıyla gitme kapasiteleri olduğuna da vurgu yapan Yarar, "Azerbaycan tarafı Kovid-19 önlemleri kapsamında ikiye bir kişi kısıtı getirmişti. Biz şartları zorlayarak yukarı çıkardık. Yoksa biz 1000 kişilik heyetle gidebilecek kapasitedeyiz" diye ekledi.

KOBİ'LER E-PAZARYERI ILE DÜNYAYA AÇILIYOR

DIGITAL Exchange CEO'su Emrah Pamuk, pandemi sonrasında KOBİ'lerin e-ihracat tarafında yurtdışında ciddi anlamda önemli bir rol aldığını söyledi. Pamuk, "Hatta burada kendi web sitelerinde değil, özellikle yurtdışındaki pazaryerlerine de entegrasyonlarını sağladılar. Burada da özellikle Almanya, İngiltere değil, Rusya, Ortadoğu gibi yerlerde pazaryerlerine entegre oldular. Son dönemde entegrasyonunu bitirenler ise, e-ticaret sitelerini oraya özel kurgulayıp, müşterilerine ürünlerini sunmaya başladılar" diye konuştu. Eskiden yurtdışında mağaza açmak, şirket kurmak gibi konuların ön planda olduğunu vurgulayan Emrah Pamuk, "Artık bunlar kısmi olarak rafa kalktı. Yine oralarda ürün satmak için şirket kurmaya gerek var ama bunu online olarak halledebiliyoruz" dedi. E-ticarette öne çıkan sektörlerin başında tekstilin geldiğini söyleyen Emrah Pamuk, "Gıdada özellikle Türkiye'de de gördüğümüz hazır tüketim ürünlerine de yoğun bir şekilde ilgi var. Eskiden e-ticarette elektronik eşya gibi ürünler revaçtaydı ancak bu durum değişti. Şu an ürettiği ürünü rahatlıkla yurtdışına çıkarabilecek, bütün kategorilerde KOBİ'ler yurtdışında pazar bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

MIKRO IHRACAT ÖNE ÇIKMALI

KOBİ'lerin mutlaka hangi pazar yerine girecekse, orasıyla ilgili analiz yapması gerektiğine dikkat çeken Emrah Pamuk, şöyle devam etti: "Biz buna pazaryeri stratejisi diyoruz. Bir diğer önemli şey de lojistik. Bazı ihracat markalarımız, ürün göndermeyi düşünmeyebiliyor. O zaman mikroihracat tarafı öne çıkmalı."