ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz"

ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Yeni kuracağımız yerlerde kız çocuklarına eğitim vererek; onların kendilerini yetiştirerek bizlerle beraber büyümelerini sağlamak istiyoruz. İş imkanı sağlayarak kız çocuklarına ağırlık vermek istiyoruz. Kız çocuklarının hem eğitim hem öğretimle beraber bir meslek sahibi olmalarını istiyoruz"