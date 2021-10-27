ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz"
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ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Yeni kuracağımız yerlerde kız çocuklarına eğitim vererek; onların kendilerini yetiştirerek bizlerle beraber büyümelerini sağlamak istiyoruz. İş imkanı sağlayarak kız çocuklarına ağırlık vermek istiyoruz. Kız çocuklarının hem eğitim hem öğretimle beraber bir meslek sahibi olmalarını istiyoruz"