Altın, döviz ve borsa yatırımcıları dikkat! Değişim başladı

Altın fiyatları, hisse senedi ve para birimlerini yakından ilgilendiren açıklamalar ABD Fed Başkanı Jerome Powell'dan geldi. Bundan sonraki para politikasının geleceği açısından kritik değerlendirmelerde bulunan Powell'ın faiz ve varlık alımları ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. Piyasalar tarafından doların patronu Powell'ın açıklamaları Covid-19 sürecinde uygulanan para politikasının kademeli olarak değişeği ve artık sürecin başladığı yönünde algılanırken, Sabah.com.tr’den Ekonomist Gazeteci Mete Dirice Powell’ın verdiği mesajların piyasalara yansımasını değerlendirirken, gelecek dönemin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dirice, hem hisse senedi piyasaları hem de tahvil faizleri konusunda fikir vermesi açısından piyasaların adeta bir ölçüm göstergesi olan altının ons fiyatı için önemli teknik destek seviyeleri açıkladı.