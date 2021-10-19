Video Ekonomi Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video
Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video

Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı | Video

19.10.2021 | 10:15

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik Kapalıçarşı’da yoğunluk oluşmasına yol açtı. Tarihi çarşıda günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

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Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Pandemi döneminde 15-20 binlere düşen günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı. Bu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülüyor.

"ALTIN ALIP SATMAK İSTEYENLER KAPALIÇARŞI'YI TERCİH EDİYOR"
Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı'yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor" diye konuştu.

''KAPALIÇARŞI İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN İLK UĞRAK YERİ''
Kapalıçarşı'nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, ''Kapalıçarşı'nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul'a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı'' ifadelerini kullandı.

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