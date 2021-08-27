Video Ekonomi Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Dünyanın gözü ABD'ye döndü

Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Dünyanın gözü ABD'ye döndü

Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Dünyanın gözü ABD'ye döndü
27.08.2021 | 15:41

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Altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacak. Konuşma öncesi küresel piyasalarda yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, Powell'ın vereceği mesajlarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte Powell'ın mesajlarında öne çıkacak 3 kritik madde...

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