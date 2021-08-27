Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Dünyanın gözü ABD'ye döndü
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Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Dünyanın gözü ABD'ye döndü 27.08.2021 | 15:41
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'Yanlış başvuru kredi puanını düşürüyor' 25.08.2021 | 17:24
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Borsa İstanbul'da bilanço dönemi nasıl geçti? 24.08.2021 | 16:38
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Dr. Elif Gülay Yıldırım: Varlık azaltma süreci artık başlayacak 24.08.2021 | 16:35
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Gram altın için hangi seviyeler alım fırsatı veriyor? 24.08.2021 | 16:31
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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar 20.08.2021 | 11:29
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Enver Çetin: Son 2 haftada altın talebi artış gösterdi 19.08.2021 | 16:47
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Fed sıkılaşma hamlesi yapacak mı? 19.08.2021 | 16:40
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Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 19.08.2021 | 16:38
02:15
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ciddi fırsatlar barındırıyor 19.08.2021 | 16:36
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Siber saldırganların gözü KOBİ’lerde 17.08.2021 | 09:44
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Hüseyin Akseki: BIST 100 pozitif ayrışıyor 17.08.2021 | 15:56
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da ilk direnç 1465 17.08.2021 | 15:52
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Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 17.08.2021 | 15:48
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Özlem Bayraktar Gökşen: Dolarda küresel gelişmeler etkili oluyor 16.08.2021 | 15:59
Altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacak. Konuşma öncesi küresel piyasalarda yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, Powell'ın vereceği mesajlarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. İşte Powell'ın mesajlarında öne çıkacak 3 kritik madde...