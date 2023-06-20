Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar | Video
Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası TÜRK-İş'ten peş peşe 'Rakam' açıklaması geldi. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası Atalay rakam için tarih verdi. 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak' sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşecek. TÜRK-İş ve TİSK'in talebi ne oldu? Asgari ücrete zam konusunda son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak ve asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. İşte masadaki son rakamlarla beraber asgari ücrette son durum.
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