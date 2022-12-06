Asgari ücret maratonu başlıyor! Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? | Video

Son dakika haberi: 2023 asgari ücret görüşmeleri için tespit komisyon yarın toplanacak. Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? Asgari ücrette kim, ne istiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı...