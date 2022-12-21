Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
12:15
Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
08:22
02:32
02:27
00:59
02:19
44:13
55:10
01:07:32
02:51
04:00
10:23
03:19
04:09
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 19.12.2022 | 10:05
09:48
06:48
01:25
07:07
Altın fiyatları neden düştü? 17.12.2022 | 12:59
2022 sonu yaklaşırken 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusuyla araştırmalar sıklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ resmen asgari ücret için rakamını açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu rakam olursa imzalarız, yoksa masada olmayız' ifadelerini kullanırken Bakan Bilgin asgari ücret 4. toplantısı hakkında açıklamada bulundu.