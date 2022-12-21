Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video

2022 sonu yaklaşırken 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusuyla araştırmalar sıklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ resmen asgari ücret için rakamını açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay 'Bu rakam olursa imzalarız, yoksa masada olmayız' ifadelerini kullanırken Bakan Bilgin asgari ücret 4. toplantısı hakkında açıklamada bulundu.