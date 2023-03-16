Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video
Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır" dedi.
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