Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen düzenlemeyi yaptık. Kapsamı oldukça geniş tutuldu." şeklinde konuştu.