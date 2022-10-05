Video Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması

Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video

05.10.2022 | 21:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması Çalışmaları bu ay bitireceğiz | Video 05:39
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması "Çalışmaları bu ay bitireceğiz" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den ek gösterge açıklaması 6 milyon kişiyi etkiliyor | Video 01:01
Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması Bu, tarihsel nitelikte bir adım | Video 01:13
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Bu, tarihsel nitelikte bir adım" | Video 05.10.2022 | 21:48
5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 02:07
5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 05.10.2022 | 00:26
Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti | Video 06:42
Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti | Video 04.10.2022 | 23:20
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 00:51
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video 05:28
Gram altın 1.000 liranın üzerine çıktı! Bu yükseliş devam edecek mi, yoksa artış geçici mi? İslam Memiş açıkladı | Video 04.10.2022 | 16:45
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor | Video 19:06
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor" | Video 04.10.2022 | 11:38
Milyonların gözü yeni asgari ücret zammında! Asgari ücret 10 bin liraya… | Video 02:57
Milyonların gözü yeni asgari ücret zammında! "Asgari ücret 10 bin liraya…" | Video 03.10.2022 | 11:30
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03:11
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 18:05
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
Pandemi sonrası fuar atağı 25:05
Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu 02:18
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli | Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli 01:49
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli | Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli | Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü 02:43
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli | Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli | Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli 01:43
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli | Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli | Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel 02:02
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli | Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel 30.09.2022 | 12:40
Ekonomist Yuji Hurioka: Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor | Video 02:08
Ekonomist Yuji Hurioka: "Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor" | Video 30.09.2022 | 09:16
Almanya’da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
Bakan Nebati: Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız | Video 34:32
Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız" | Video 29.09.2022 | 11:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen düzenlemeyi yaptık. Kapsamı oldukça geniş tutuldu." şeklinde konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA