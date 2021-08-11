Video Ekonomi Depozito sistemiyle atığın yüzde 70’i toplanacak

Depozito sistemiyle atığın yüzde 70’i toplanacak

Depozito sistemiyle atığın yüzde 70’i toplanacak
11.08.2021 | 13:04

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Çevre Bakanlığı’nın depozite iade sistemleri için mevzuat oluşturduğunu anlatan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Tüketiciyi de gönüllü nefer yapan bu sistemle ilk etapta plastik içecek atıklarının yüzde 70’nin toplanmasını hedefliyoruz” dedi.

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