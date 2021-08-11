Depozito sistemiyle atığın yüzde 70’i toplanacak

Çevre Bakanlığı’nın depozite iade sistemleri için mevzuat oluşturduğunu anlatan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Tüketiciyi de gönüllü nefer yapan bu sistemle ilk etapta plastik içecek atıklarının yüzde 70’nin toplanmasını hedefliyoruz” dedi.