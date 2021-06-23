Dijital Bankacılık ıslak imzayı unutuyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:24
Dijital Bankacılık ıslak imzayı unutuyor 23.06.2021 | 20:39
04:05
Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak 23.06.2021 | 12:48
02:52
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler? 23.06.2021 | 12:45
01:18
23:20
KOBİ’lerin yatırım iştahı pandemiye rağmen sürüyor 23.06.2021 | 08:47
07:57
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
06:50
Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz 21.06.2021 | 16:51
03:03
Ekonomist Belgin Maviş: VIX endeksi yol haritasını belirleyecek 21.06.2021 | 16:47
02:32
Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir 21.06.2021 | 16:14
11:49
02:10
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 20.06.2021 | 08:51
04:56
Kanal İstanbul borsaya nasıl yansıyor? 20.06.2021 | 08:47
07:40
03:45
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı 17.06.2021 | 14:18
00:43
Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video 17.06.2021 | 12:22
05:17
Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor? 16.06.2021 | 14:08
04:58
Barış Ürkün: Fed güvercin olursa altın yükselebilir 16.06.2021 | 14:04
04:00
Enver Erkan: Fed’in görüşleri piyasada ağırlık kazandı 16.06.2021 | 13:55
09:37
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 16.06.2021 | 13:04
24:14
'Ekonominin teminatı KOBİ'dir' 16.06.2021 | 09:58