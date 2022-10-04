Emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti! Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti | Video
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Emekli ve memur zammı 2023 için belirleyici olacak verilerden Eylül ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla 3 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. TÜİK'in geri kalan aylardaki enflasyon rakamlarını duyurmasıyla milyonların geliri Ocak zammı ile artacak. Peki 3 aylık rakamlara göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Tüm emekli ve memur maaşı hesaplama 5 tabloda netleşti.