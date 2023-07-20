Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video
Bağ-kur'lulara erken emekilik priminde 5 yıl kazandıracak düzenleme için çalışma sürüyor. EYT'li esnafın da beklediği teklifin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.
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