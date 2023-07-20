Video Ekonomi Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video

Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video

20.07.2023 | 11:05

Bağ-kur'lulara erken emekilik priminde 5 yıl kazandıracak düzenleme için çalışma sürüyor. EYT'li esnafın da beklediği teklifin Ekim'de Meclis'e gelmesi bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz artırım beklentisi... 02:42
Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz artırım beklentisi... 20.07.2023 | 11:31
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 04:26
Emeklilikte 2 reform yolda: Bağkur-da 5 yıl erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik hakkı! | Video 20.07.2023 | 11:05
Migliore Jewelry Kurucu Ortakları Ada Ulusoy ve Yağmur Günay: Markamızla beraber büyüyoruz | Video 06:04
Migliore Jewelry Kurucu Ortakları Ada Ulusoy ve Yağmur Günay: "Markamızla beraber büyüyoruz" | Video 19.07.2023 | 14:16
Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli: Hobi olarak aldığım drone sayesinde işletmelerimizi her geçen gün büyüttük | Video 10:20
Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli: Hobi olarak aldığım drone sayesinde işletmelerimizi her geçen gün büyüttük | Video 18.07.2023 | 20:01
KKTC’de ’Yeni Ercan Havalimanı’ için geri sayım! 20 Temmuz’da açılıyor... | Video 05:55
KKTC'de 'Yeni Ercan Havalimanı' için geri sayım! 20 Temmuz'da açılıyor... | Video 18.07.2023 | 15:34
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video 00:18
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası! | Video 18.07.2023 | 11:58
Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki’den önemli açıklamalar | Video 10:19
Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar | Video 17.07.2023 | 16:27
Borsa İstanbul’dan 15 Temmuz’a özel video 01:31
Borsa İstanbul’dan 15 Temmuz’a özel video 14.07.2023 | 19:34
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlerdeki fiyat ve etiketlere denetim | Video 01:30
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerdeki fiyat ve etiketlere denetim | Video 14.07.2023 | 14:38
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video 03:22
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video 14.07.2023 | 09:59
Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video 01:46
Emekli ve memur maaş zammı yasalaştı | Video 14.07.2023 | 09:58
Martı New York Borsası’nda! 09:17
Martı New York Borsası'nda! 13.07.2023 | 20:43
Memur zammı Meclis’te kabul edildi | Video 06:57
Memur zammı Meclis'te kabul edildi | Video 13.07.2023 | 09:19
Memur ve emekli zammı torba yasada | Video 01:57
Memur ve emekli zammı torba yasada | Video 12.07.2023 | 13:35
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Beğendik Köprüsü ile 46 milyon lira tasarruf elde ettik | Video 00:42
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Beğendik Köprüsü ile 46 milyon lira tasarruf elde ettik" | Video 12.07.2023 | 12:19
Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak! Zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? | Video 03:52
Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak! Zam sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne olacak? | Video 10.07.2023 | 15:54
Emekliye yeni maaş! Kim ne zaman maaş alacak? İşte yeni ödeme takvimi | Video 05:59
Emekliye yeni maaş! Kim ne zaman maaş alacak? İşte yeni ödeme takvimi | Video 10.07.2023 | 10:07
Yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? | Video 06:03
Yüzde 25 emekli zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaşlar ne zaman hesapta olacak? | Video 08.07.2023 | 14:46
Yaşlılık ve evde bakım ücreti arttı! Temmuz ayı 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? | Video 03:23
Yaşlılık ve evde bakım ücreti arttı! Temmuz ayı 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? | Video 08.07.2023 | 13:58
Doğubayazıt’a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video 00:59
Doğubayazıt'a 13 buçuk milyon Euro’luk dev yatırım | Video 07.07.2023 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA