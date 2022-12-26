EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video

Yılın son Kabine Toplantısı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi başta olmak üzere kritik gündemle bugün toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları duyuracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine Toplantısı öncesi EYT yaş sınırı ve staj dahil yeni açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan EYT'de yeni rakamlar belli oldu. EYT şartları ne olacak? Yaş sınırı olacak mı? Borçlanmalar işe girişi geri çeker mi?