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EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
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Çocukları merkezine alan örnek bir proje 25.12.2022 | 09:37
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Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
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Yılın son Kabine Toplantısı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi başta olmak üzere kritik gündemle bugün toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları duyuracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine Toplantısı öncesi EYT yaş sınırı ve staj dahil yeni açıklamaları dikkat çekti. Öte yandan EYT'de yeni rakamlar belli oldu. EYT şartları ne olacak? Yaş sınırı olacak mı? Borçlanmalar işe girişi geri çeker mi?