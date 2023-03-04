EYT'de ilk maaşlar Nisan'da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? | Video

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT hakkında araştırmalar da hız kazandı. EYT'de ilk maaşlar Nisan'da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor Çalışan, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyen ve çalışmayan vatandaşlar EYT şartlarını araştırırken arama motorlarında sorgulanan EYT'ye kimler başvurabilir? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de cevapladı...