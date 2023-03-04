EYT'de ilk maaşlar Nisan'da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? | Video
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT hakkında araştırmalar da hız kazandı. EYT'de ilk maaşlar Nisan'da! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor Çalışan, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyen ve çalışmayan vatandaşlar EYT şartlarını araştırırken arama motorlarında sorgulanan EYT'ye kimler başvurabilir? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber'de cevapladı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:02
02:54
Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları | Video 03.03.2023 | 13:39
01:41
01:41
02:07
10:47
01:04
EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video 01.03.2023 | 12:28
00:40
EYT yasası Meclis'ten geçti! İşte emeklilik şartları | Video 01.03.2023 | 09:02
01:50
EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak? | Video 28.02.2023 | 16:30
07:22
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı! | Video 28.02.2023 | 14:23
03:57
02:18
EYT ne zaman çıkacak? EYT için gözler o tarihte | Video 26.02.2023 | 14:54
00:40
TOKİ eliyle Gaziantep’te konutlar için ilk kazma vuruldu | Video 24.02.2023 | 12:15
02:40
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz indirdi | Video 23.02.2023 | 14:16
04:21
02:17
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler... | Video 18.02.2023 | 09:42
04:54
03:19
00:11
00:36
Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmalarına başlandı | Video 08.02.2023 | 10:39