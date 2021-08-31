Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili “En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi” | Video
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Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili Tanju’dan SABAH TV’ye çok özel açıklamalar…