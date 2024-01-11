FED'in faiz kararı altını nasıl etkiler? Altında yükseliş sürecek mi? | Video
FED'in faiz kararı altını nasıl etkiler? Altında yükseliş sürecek mi? Prof. Dr. Abdülkadir Develi A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
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