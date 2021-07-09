Video Ekonomi Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri

Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri

Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri
09.07.2021 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 42:33
Gıda perakendesinde sürdürebilirlik stratejileri 09.07.2021 | 11:06
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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng ile perakende gıda sekröründeki sürdürülebilirlik startejiler hakında konuştu.

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