İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem: "İstanbul uluslararası finans merkezi olacak" | Video
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'ne katılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Sabah TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
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