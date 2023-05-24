Video Ekonomi İFM Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Oran: "Projeniz, fikirleriniz varsa katılım finans kurumlarına başvurun" | Video
İFM Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Oran:

İFM Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Oran: "Projeniz, fikirleriniz varsa katılım finans kurumlarına başvurun" | Video

24.05.2023 | 11:04

İstanbul Finans Merkezi Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İFM'de düzenlenen ilk etkinlikte Dünyanın başkenti çalışırsak, anlatırsak olur. Türkiye bankacılıkta da batının çok ilerisinde katılımda da batının, Orta Doğu'nun Asya'nın çok ilerisinde... Biz inanıyoruz ki katılım finans bu ülkenin ekonomisini büyütmede öncü bir rol oynayacak. Çünkü bu sistem projesi olan, fikri olan ama sermayesi olmayanlara destek olan bir sistem. Şu anda Türkiye'de 3'ü kamu olmak üzere 8 katılım bankası var. Kamu işin içine girince işin rengi değişti, katılım finans şu anda daha hızlı büyüyor. Gençlere sesleniyorum projeniz fikirleriniz varsa katılım finans kurumlarına başvurun. Kurumlar kapılarını sizlere açmış durumda" dedi

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