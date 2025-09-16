Investco Holding’e operasyon: 14 gözaltı | Video 16.09.2025 | 10:31 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği öğrenildi. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. Öte yandan gözaltına alınan bir kısım şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.