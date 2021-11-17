KOBİ’ler için anında para transferi dönemi

KOBİ’lerin en büyük sorunlarından olan yurtdışına para transferi tarih oluyor. UPT’nin 131 finans kurumu ile gerçekleştirdiği altyapı ile anında ve daha az maliyetle transfer gerçekleşecek.

Yurtdışı ile para transferi hem bireyler hem de şirketler için oldukça zor. EFT sistemi ile hem uzun sürüyor hem de maliyeti yüzde 10'ları bulabiliyor. APara'da Hande Özdemir Gül'ün sunduğu KOBİ Platformu programına katılan UPT Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Hakan Özat, bu konuya buldukları çözümü şöyle anlattı: "Yüzde 100 Aktifbank iştiraki olarak 2010'dan beri para transferi alanda faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak sektördeki ihtiyaçları tespit ettik. Firmalarımızın beklentilerini değerlendirdik ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmemiz gereken inovasyonları yaparak çalışmalarımıza başladık. Umuyorum ki, 2022'de KOBİ'lere de hizmet sunmaya başlayacağız.Uluslararası para transferini KOBİ'ler için bir sıkıntı olmaktan çıkarıp yurtiçinde bir para transferi yaparmış gibi bir hale sokacağız. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren devreye sokacağız."