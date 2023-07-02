Konutta aidat terörüne son! Site aidatlarına tavan uygulaması geliyor | Video

Konut, site aidat ödemelerinde son dakika haberi: SABAH'ın gündeme getirdiği 'fahiş aidat zamlarına tırpan' haberinin ayrıntıları belli oldu. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek. Resmi açıklama bakanlık tarafından çok yakında yapılacak.